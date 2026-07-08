Kadınların Güçlenmesi İçin Toplantı - Son Dakika
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Kadınların Güçlenmesi İçin Toplantı

Kadınların Güçlenmesi İçin Toplantı
08.07.2026 16:07
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Bartın'da, Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi'nin değerlendirildiği toplantıda kadınların önemi vurgulandı.

Bartın'da 2026-2028 Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Nurtaç Arslan başkanlığındaki toplantıda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 2026-2028 Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı doğrultusunda yılın ilk 6 ayında yürütülen faaliyetlere ilişkin sunum yapıldı.

Vali Arslan, yaptığı konuşmada, kadınların eğitim ve istihdam başta olmak üzere yaşamın tüm alanlarında fırsat ve imkanlardan eşit şekilde yararlanmasının önemli olduğunu söyledi.

Kadınların her türlü şiddet ve ayrımcılıktan uzak bir yaşam sürmesi, temsil ve karar alma mekanizmalarındaki etkinliğinin artırılması için kamu kurumlarının işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Arslan, kadınların güçlenmesinin güçlü aile, güçlü toplum ve sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğunu ifade etti.

Arslan, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda kadınların toplumsal hayata katılımını güçlendirmeye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Kaynak: AA

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