Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kadın İstihdamı 10,8 Milyona Ulaştı, Hedef Yüzde 40,1

10.04.2026 21:48
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Uluslararası Asya Siyasi Partiler Konferansı'nda kadınların toplumda aktif rol almasının önemini ve Türkiye'nin kadın istihdamı hedeflerini paylaştı. Kadınların karar alma mekanizmalarındaki eşitliği ve güçlendirilmesi konularına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Asya Siyasi Partiler Konferansı (ICAPP) Kadın Kolu 9. Toplantısı'na katıldı. Programa AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve çok sayıda konuk iştirak etti.

Yılmaz, açılış konuşmasında kadınların toplumda aktif rol almasının kalkınmanın temel taşı olduğunu vurguladı. Türkiye'nin 1934'te kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıyarak dünyaya örnek olduğunu, en kapsamlı dönüşümün AK Parti döneminde yaşandığını ifade etti. Kadınların karar alma mekanizmalarında eşit yer almasının kalkınma için ana unsur olduğunu belirtti.

Dünyadaki krizlerde kadınların karar süreçlerindeki önemine değinen Yılmaz, kadınların sesinin yükselmesinin adil bir dünya için değerli olduğunu söyledi. 2018-2023 döneminde 'Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı uyguladıklarını, eğitim, ekonomi, sağlık gibi alanlarda adımlar attıklarını açıkladı. Kız çocuklarının STEM alanlarında güçlendirilmesini öncelikleri arasında saydı.

Kadın istihdamına ilişkin veriler paylaşan Yılmaz, 'Kadın istihdamını 2025 yılında 10,8 milyon kişiye ulaştırdık. AK Parti döneminde 6 milyon civarında kadın istihdamı oluşmuştur. Kadınların işgücüne katılım oranını yüzde 21,3'ten yüzde 36,2'ye yükselttik. 2028 hedefimiz bu oranı yüzde 40,1 seviyesine çıkarmaktır' dedi. Kreş seferberliği gibi politikaları hayata geçirdiklerini ekledi.

Türkiye Yüzyılı'nın kadınların yüzyılı olacağını vurgulayan Yılmaz, 'Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi' vizyonunu paylaştıklarını, özel sektör, kamu ve sivil toplum iş birliğiyle somut adımlar attıklarını belirtti. Başörtüsü konusunda atılan adımlarla tüm kadınların temel haklardan eşit yararlandığını ifade etti.

