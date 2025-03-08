Kadınların Gücü: Gülnar Karagöl'ün İlham Verici Hikayesi

Sporcu kimliğiyle başlayan, sosyal sorumlulukla büyüyen bir hikaye

ELAZIĞ - Elazığ'da yaşayan Gülnar Karagöl, kadınların sporda ve sosyal hayatta daha fazla yer alması için mücadele ederek binlerce kadına ilham oldu. Kurduğu dernekle mağdur kadınlara destek sağlayan Karagöl, şu anda Elazığ Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Derneği başkanı olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Elazığ'da ikamet eden 2 çocuk annesi Gülnar Karagöl, kadınların sporda ve sosyal hayatta daha fazla yer alması için mücadele ederek, küçük yaşlardan itibaren spora ilgi duymaya başladı. Yetiştiği çevrede kız çocuklarının spor yapması yaygın bir durum olmaması, o dönemde bu algıyı kırarak memleketi Iğdır'ın ilk kadın sporcusu olmayı başaran Karagöl, kendisinden sonra binlerce kadının spora yönelmesine öncülük etti. Daha sonra öğretmenlik yaptığı yıllarda öğrencileri ve aileleriyle yakın ilişkiler kuran Karagöl, özellikle kırsal kesimde yaşayan kadınların sosyal hayata daha fazla katılım sağlaması için projeler üretmeye başladı. Bu süreçte geliştirdiği "Kadınlarımızın Melodisi" adlı proje, dönemin Elazığ Vali Yardımcısının desteğiyle bir dernek çatısı altında büyüdü. Karagöl, kurduğu dernek aracılığıyla maddi sıkıntı yaşayan, istismar ve şiddet mağduru kadınlara destek sağlayarak onların ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesine katkıda bulundu. Geçtiğimiz 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kurulan dernek, kadınlara yönelik meslek edinme kursları düzenleyerek onların ekonomik bağımsızlık kazanmasına destek verdi. Kadınların hayallerinin peşinden gitmesi gerektiğini vurgulayan Karagöl, sporda ve sosyal hayatta kadınların daha fazla yer alması için çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

"Iğdır'da benden sonra binlerce bayan sporcu geldi"

Küçük yaşlarda başladığı sporda yaşadığı zorlu süreci anlatan Gülnar Karagöl (35), "Benim spora başladığım yaşlarda, hep erkek çocukları spor yapıyordu. Kız çocukları biraz daha ötekileştiriliyordu, yapılmasına izin verilmiyordu. Benim baş kaldırışım olmuştu kendi memleketimde, o yüzden Iğdır'ın ilk bayan sporcusu oldum ve çok da severek yaptım. Iğdır'da benden sonra arkamdan binlerce bayan sporcu geldi. Muhafazakar bir kesime sahiptik. Hem aile yapısı olarak kız çocuklarının spor yapılmasına hem de o dönemin şartlarına göre zorlu şartlarına göre spor yapamıyorduk. O dönemin cumhurbaşkanının özgürlükçü adımları sayesinde ve politikaları sayesinde kız çocuklarının spor yapma olanağının kapısı açıldı ve bende o kız çocuklarından biriyim. Öğretmenlik yaptığım dönemde öğrencilerin aileleriyle çok içli dışlıydım. Yıllarca köy çalıştım ve zorluydu oradaki kadınların hayatına nasıl değinebilirim, ya da nasıl sosyalleştirebilirim derken Kadınlarımızın Melodisi diye bir proje yazdım. Bu projeyi de dönemin Elazığ Vali Yardımcısı İdil hanıma göstermiştim, o da benim dernek kurmamı istedi. Babası tarafından maddi melik öğrencilerim olmuştu. Projenin içerisinde onlarda vardı. Hem maddi gücü hem istismarı hem de şiddet mağduru kadınların hayatına nasıl dokunabilirim ele almıştım ve bu konu hakkında bir proje yazdım. Vali yardımcımız bana dernek kurmam hakkında öncülük etti sonra da böyle bir dernek kurdum" dedi.

"Hep büyük hayaller kurdum, peşinden gittim"

8 Martın, derneklerinin kuruluş günü olduğunu dile getiren Karagöl, "Dünyadaki bütün kadınların, üreten kadınların, hayallerinin peşinden koşan ve asla vazgeçmeyen kadınların Kadınlar Gününü kutluyorum. Biz bu Kadınların Melodisi Projemizde çok büyük bir ekip haline geldik ve kadınlarımıza meslek edinme kursları açtık. Gezerken Öğreniyoruz Projesiyle kadınlarımızla Elazığ'ın bütün ilçelerini gezdik. Aynı zamanda çocuklarıyla yaptığı aktiviteler oldu ve o kadınlarımızın melodisinde kendi yaptığı evde yaptığı ürünlerin satışı için stant açtık. Hayallerinden vazgeçmesinler, üretmekten vazgeçmesinler, İmkansızlıklar içerisinde üreten vazgeçmeyen kadınlarız ben hayallerimden hiç vazgeçmedim ve hep büyük hayaller kurdum. Peşinden gittim" ifadelerini kullandı.