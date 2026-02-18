Kadınların İş Hayatındaki Mücadelesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadınların İş Hayatındaki Mücadelesi

Kadınların İş Hayatındaki Mücadelesi
18.02.2026 16:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HAK-İŞ, kadınların iş hayatındaki engelleri aşması için destek ve dayanışmanın önemini vurguladı.

HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Kadın Buluşmaları'nın 8'incisi Ankara'da yapıldı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, bir otelde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, çeşitli engelleri aşarak çalışma hayatında yer alan kadınların önünde yeni hedefler bulunduğunu söyledi.

Sendikada görev almak isteyen kadınların mücadelesine değinen Arslan, süreçte karşılaşacakları zorluklarda kadın çalışanlara destek olmaları gerektiğini belirtti.

Arslan, kadın ve erkeklerin rekabet değil dayanışma içinde olmasının önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sorun erkek ve kadın arasındaki dengeyi kuramamaktan kaynaklanıyor, aslında kadın erkek ilişkileri bir denge ilişkisidir. Nüfusumuzun yarısı kadın, yarısı erkek ama çalışma hayatında yüzde 70'e yüzde 30, kadınların aleyhine ciddi bir gerileme söz konusu. Sendikalaşmaya bakıyorsunuz, Türkiye'de 6 milyon 900 bin kayıtlı kadın emekçi var, bunların sadece 600 bini sendikalı ve bu sayı yüzde 8'lere kadar düşüyor. Halbuki erkeklerin sendikalaşma oranı yüzde 20'lere yaklaşıyor. Burada da ciddi bir açık var, sendikalaşma oranında kadınlar çok geride. İstihdam noktasında kadınlar erkeklere göre çok geride. İşsizlik konusunda kadınlar erkeklerin iki katı. Bütün bu dengesizlikleri bir dengeye getirmek gerekiyor."

İş hayatında daha çok kadının görünür olmasının önemini vurgulayan Arslan, dünyanın her köşesinde kadınların benzer sorunlara sahip olduğunu ve bu sorunların ortadan kaldırılması için önce kadınların mücadeleye ikna edilmesi gerektiğini belirtti.

Mahmut Arslan, dünyada eğitim düzeyi, ekonomik ve sosyal durum fark etmeksizin erkekler tarafından kadınlara uygulanan bir şiddetin söz konusu olduğunu belirterek, "İş yerlerinde hem taciz hem de şiddetin mağdurlarının daha çok kadınlar olduğunu biliyoruz. Kadınların sorumluluklarının, toplumsal hayatın dayattıklarıyla daha fazla olduğunu görüyoruz. Pek çok konuda kadınlara sorumluluklar yükleniyor." dedi.

Kadın çalışanların hak ettikleri çalışma şartları ve ücret için mücadele edeceklerini söyleyen Arslan, "Biz HAK-İŞ'i kadın ve erkek birlikte geleceğe taşıyacağız. Hayallerimizi birlikte gerçekleştireceğiz. Ülkemiz için, dünya için istediklerimizi, beklentilerimizi birlikte inşa edeceğiz." ifadesini kullandı.

HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin de yaklaşık 20 yıldır kadınların hak ettiklerine kavuşması için mücadele verdiklerini ifade ederek, yaptıkları çalışmaların hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada örnek teşkil ettiğini söyledi.

HAK-İŞ Ankara İl Başkanı Recep Dere'nin de konuşma yaptığı programda, bakım hizmetleri, kayıt dışı istihdam, göç, iş-aile ve sosyal yaşam uyumu, metropolde çalışma hayatı, iş barışı, adil geçiş, örgütlenme ve iletişim konuları başta olmak üzere çeşitli başlıklar ele alındı.

Kaynak: AA

Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadınların İş Hayatındaki Mücadelesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan’dan Etiyopya Başbakanı’na sürpriz hediye Erdoğan'dan Etiyopya Başbakanı'na sürpriz hediye
Müzakereler bitti, açıklamalar da tehditler de peş peşe geldi Müzakereler bitti, açıklamalar da tehditler de peş peşe geldi
2 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasında işletme sahibi tutuklandı 2 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasında işletme sahibi tutuklandı
Muşspor, Bursaspor’un stadını istedi: 22 bini versinler, biz doldururuz Muşspor, Bursaspor'un stadını istedi: 22 bini versinler, biz doldururuz
Sri Lanka’da ekonomik felaket sonrası radikal adım: Milletvekili emekli maaşları tarih oldu Sri Lanka'da ekonomik felaket sonrası radikal adım: Milletvekili emekli maaşları tarih oldu
Erciyes Dağı, Karavan tutkunlarının yeni kış rotası haline geldi Erciyes Dağı, Karavan tutkunlarının yeni kış rotası haline geldi

16:53
Dursun Özbek kesenin ağzını açtı Tarihi galibiyete tarihi prim
Dursun Özbek kesenin ağzını açtı! Tarihi galibiyete tarihi prim
16:41
ABD son 48 saatte Orta Doğu’daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
ABD son 48 saatte Orta Doğu'daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
16:36
Galatasaray’ın tarihi maçını izleyen Fenerbahçeliler aynı yorumu yapıyor
Galatasaray'ın tarihi maçını izleyen Fenerbahçeliler aynı yorumu yapıyor
16:26
Kenti karıştıran “Ramazan“ pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
Kenti karıştıran "Ramazan" pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
16:08
Ara tatil kaldırılacak mı Bakan Tekin’den öğrencileri üzecek sözler
Ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den öğrencileri üzecek sözler
14:44
Mahkemeden Metin Akpınar’a 6 Milyon TL’lik tazminat şoku
Mahkemeden Metin Akpınar'a 6 Milyon TL'lik tazminat şoku
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 17:01:40. #7.11#
SON DAKİKA: Kadınların İş Hayatındaki Mücadelesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.