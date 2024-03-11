CHP Milletvekili Gürer: Kadınların Tarımsal Üretime Katılımı Teşvik Edilmeli

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarım sektöründe çalışan kadınların sayısının giderek azalmasının tarımda sorunları artıracağını belirterek, kadınların tarımsal üretime aktif katılımının teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarım sektöründe kadın istihdamına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Tarım sektöründe istihdam edilen kadın sayısının gerilediğini belirten Gürer, 2014 yılında tarım sektöründe 2 milyon 533 bin kadın çalışırken, bu rakamın 10 yıl içinde 614 bin kişi azalarak 1 milyon 919 bin seviyesine düştüğünü ifade etti.
Gürer, ayrıca 2005 yılında tarım sektöründe istihdam edilen kadınların toplam istihdam içindeki oranının yüzde 48.8 iken, bu oranın 2023 yılı sonunda yüzde 18.3'e gerilediği belirtti. Kadınların tarım sektöründeki istihdamının, kırsal kalkınma ve sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Gürer, şunları kaydetti:
"Kadınların tarımsal üretime katılımı kırsal alanların kalkınmasını desteklediği gibi kırsal bölgelerden kente göçü engellemektedir. Ancak, kırsal kesimde yaşayan ve tarımla uğraşan kadınların düşük gelir seviyeleri, sosyal güvenlik eksikliği ve iş güvencesi gibi zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu durum, kadınların sosyal güvenliğe erişimde zorluk çekmelerine ve diğer sosyo-ekonomik engellerle mücadele etmelerine neden olmaktadır. Kırsalda kapanan her okul yeni göçlere vesile olmuştur. Kırsalı yeniden ayağa kaldırmak kadını önceleyerek olasıdır."
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