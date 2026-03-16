Kadir Gecesi Camiler Dolu
16.03.2026 21:39
Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da Kadir Gecesi programları düzenlendi, dualar edildi.

Konya'da vatandaşlar yatsı ezanının okunmasına yakın tarihi Bedesten Çarşısı'nın içinde bulunan Aziziye Camisi ile hemen yakınındaki Kapu Camisi'ni doldurdu.

Camilerin içinin dolması üzerine caminin dışında da saf tutan Müslümanlar, yatsı ve teravih namazının öncesinde söylenen ilahi ve kasideleri dinledi.

Daha sonra kılınan namazın ardından dualar edildi.

Camiden çıkan vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Aksaray

Aksaray'da da vatandaşlar Ulu Cami ve Somuncubaba Külliyesi gibi büyük ve tarihi camilere akın etti.

Yatsı ezanından sonra camileri dolduran vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Yoğunluktan dolayı cami içerisinde yer bulmakta güçlük çekenler, avlulara serdiği seccadelerde namaz kıldı.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da da Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

Selçuklu Camisi'nde vatandaşlar namaz kılıp, dua etti. Program, Mevlid-i Şerif ve duaların okunmasıyla sona erdi.

Camide vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Karaman

Karaman'da vatandaşlar Kadir Gecesi'ni dualarla idrak etti.

Yeşil Camisi'ndeki programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Cami çıkışında görevliler tarafından vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 22:19:44. #.0.5#
