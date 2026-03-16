Kadir Gecesi Camilerde Coşkuyla İdrak Edildi
Kadir Gecesi Camilerde Coşkuyla İdrak Edildi

16.03.2026 22:26
Kocaeli, Sakarya ve Düzce'de yoğun katılımla camilerde Kadir Gecesi programları düzenlendi.

Kocaeli, Sakarya ve Düzce'de vatandaşlar Kadir Gecesi dolayısıyla camilere akın etti.

İzmit'te Orhan, Fevziye, Pertev Mehmet Paşa ve Mehmet Ali Paşa camilerinde düzenlenen programlara katılan vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler eşliğinde geceyi idrak etti.

Tarihi Orhan Camisi'nin erken saatlerde dolması nedeniyle bazı vatandaşlar çevredeki camilere yönlendirildi.

Mimar Sinan'ın 1579 yılında inşa ettiği Pertev Mehmet Paşa Camisi'nde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler seslendirildi.

Vatandaşlar namaz kılıp dua ederek Kadir Gecesi'nin manevi atmosferini yaşadı.

Teravih namazına yoğun katılım nedeniyle bazı vatandaşlar namazlarını cami avlusu ve çevresinde kıldı.

-Sakarya

Sakarya'da Serdivan Esentepe Kampüs Camisi'nde program düzenlendi.

Camiyi dolduran vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler eşliğinde geceyi idrak etti.

Yoğun katılım nedeniyle bazı vatandaşlar namazlarını cami avlusu ve çevresinde kıldı.

Namaz çıkışında vatandaşlara tatlı ve çay ikram edildi.

Düzce

Kadir Gecesi dolayısıyla Düzce genelinde camilerde program yapıldı.

Düzce Merkez Büyük Cami, Gölyaka Merkez Camisi ve Akçakoca ilçesinde Selçuklu mimarisi tarzında inşa edilen sekizgen planlı Akçakoca Merkez Camisi'ndeki program, vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.

Düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve ilahiler seslendirildi.

Merkez Büyük Cami'deki programın sonunda Vakıflar Genel Müdürlüğü, Düzce Belediyesi, Türk Kızılay ve ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği Düzce İl Temsilciliği ve Ülkü Ocakları Düzce İl Başkanlığınca cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
