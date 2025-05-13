Kadir'in ABD'ye İadesi Kararına Mahkemeden Onay

Kenya'da mahkeme, Afganistan parlamentosunun eski başkanvekili Abdul Zahir Kadir'in uyuşturucu ve silah kaçakçılığı suçlamaları nedeniyle ABD'ye iadesine hükmetti.

14 Nisan'da bir otelde gözaltına alınan Kadir'in ABD'ye iadesine ilişkin davanın duruşması, başkent Nairobi'deki mahkemede görüldü.

Mahkeme, ABD makamlarının sunduğu belgelerin iade için yeterli gerekçe oluşturduğunu ve Kadir'in sınır ötesi suç faaliyetlerine karıştığı gerekçesiyle ABD'ye iade edilmesine karar verdi.

Belgelere göre Kadir'in büyük miktarda uyuşturucu ve yasa dışı silah ticareti yaptığı öne sürüldü.

Kadir ise suçlamaları reddederek, karara itiraz edeceğini açıkladı.

ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi, Kadir hakkında uluslararası yakalama kararı çıkarmıştı.

Kadir, 2021 yılına kadar Afgan parlamentosunda başkanvekili olarak görev yapmıştı.