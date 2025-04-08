Kadir Kadiroğlu U17 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

(MANİSA) - Yunusemre Belediyespor'un güreşçisi Kadir Kadiroğlu, Kütahya'da düzenlenen U17 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 60 kiloda bronz madalya kazanarak, Türkiye üçüncüsü oldu.

Türkiye Güreş Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan U17 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası Kütahya'da yapıldı. Müsabakalarda Manisa'yı temsil eden sporculardan Kadir Kadiroğlu, 60 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu. Milli takıma seçilen genç sporcu, Uluslararası Zafer Kupası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

Yunusemre Belediyespor Güreş Antrenörü Ömer Rona, altyapıdan yetiştirdikleri Kadiroğlu'nun geleceğin şampiyon milli güreşçilerinden biri olacağına inandıklarını söyledi. Kadir'in katıldığı her şampiyonada madalya istikrarı yakalamasının umut verici olduğunu kaydeden Rona, şunları söyledi:

"Sporcumuz güzel maçlar çıkardı ve herkesin beğenisini kazandı. Altın madalyayı alabilirdi ama bir teknik esnasında büyük şanssızlık yaşadı. Sporda bunlar var. Çok çalışıp daha dikkatli olacağız. Kadir'in 2025 yılında da milli mayoyu giyecek olmasından dolayı gururluyuz. Bundan sonraki hedefimiz Uluslararası Zafer Turnuvası. Bu turnuvadan iyi bir derece çıkarmak istiyoruz. Bizlere desteğini esirgemeyen Yunusemre Belediye Başkanımız Semih Balaban'a, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk'e, Kulüp Başkanımız Bülent Kanik'e teşekkür ediyoruz."