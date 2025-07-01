Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 14 firari şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli yakalandı.
Çalışmada, ruhsatsız 2 tabanca ve 1 tüfek, bir miktar uyuşturucu ile kesici alet ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Kadirli'de 14 Firari Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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