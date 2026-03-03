Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen huzur ve güven uygulamalarında 18 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Şubat-2 Mart'ta gerçekleştirilen denetimlerde araçlarında 3 ruhsatsız tabanca, 11 bin 500 kaçak sigara, 300 gram esrar ve 504 uyuşturucu hap ele geçirilen 9 şüpheliyi gözaltına aldı.
Ekipler, uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheliyi de yakaladı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Kadirli'de 18 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?