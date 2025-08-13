Kadirli'de 4,1 Büyüklüğünde Deprem

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde saat 17.45'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kadirli olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 5,12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.