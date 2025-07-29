Kadirli'de 4 Şüpheli Tutuklandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde narkotik ve asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 9 firari şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli yakalandı.

Çalışmada, 1 kurusıkı tabanca, 28 bin 440 filtreli sigara kağıdı, 11 litre kaçak alkol, bir miktar uyuşturucu, çalıntı bisiklet ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.