Kadirli'de 6 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Kadirli'de 6 firari hükümlü yakalandı

Kadirli\'de 6 firari hükümlü yakalandı

Kadirli ilçesinde, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

15.02.2024 10:51
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Kadirli ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 firari hükümlü yakalandı.

İşlemlerinin ardından hükümlüler, cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

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