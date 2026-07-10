Kadirli'de Aşure Etkinliği - Son Dakika
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Kadirli'de Aşure Etkinliği

Kadirli\'de Aşure Etkinliği
10.07.2026 21:59
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Kadirli Cemevi'nde muharrem ayı dolayısıyla aşure ve semah etkinliği düzenlendi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

Alevi Kültür Dernekleri tarafından Kadirli Cemevi bahçesinde düzenlenen etkinlikte, semah dönüldü, vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Kadirli Belediye Başkan Yardımcısı ve Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkan Yardımcısı Şahin Açıkoğlu, konuşmasında, muharrem ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği bir dönem olduğunu söyledi.

Etkinlik, şiirlerin okunması ve halk ozanlarının seslendirdiği türkülerle sona erdi.

Kaynak: AA

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