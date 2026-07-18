Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.
İlçe Müftülüğünce Değirmendere köyünde düzenlenen etkinlikte dua edildi, aşure dağıtıldı.
İlçe Müftüsü Yakup Etik, etkinliği geleneksel değerlerin yaşatılması ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi amacıyla düzenlediklerini kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Kadirli'de Aşure İkramı - Son Dakika
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