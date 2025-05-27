Kadirli\'de Narkotik Operasyonu: 5 Tutuklama

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde narkotik ve asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli yakalandı.

Çalışmada, 2 tabanca, av tüfeği, bir miktar uyuşturucu ile çalıntı olduğu değerlendirilen motosiklet, bisiklet ve 3 evcil hayvan bulundu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.