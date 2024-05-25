Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Mustafa B. idaresindeki 01 ACB 080 plakalı otomobil, Kadirli- Andırın kara yolunda, Muammer G'nin kullandığı 80 AES 269 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobillerde sıkışan sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kadirli'de Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı - Son Dakika
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