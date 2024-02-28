Kadirli'de otomobil ile panelvan çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Kadirli'de otomobil ile panelvan çarpıştı: 2 yaralı

Kadirli\'de otomobil ile panelvan çarpıştı: 2 yaralı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Süleyman Ü. idaresindeki otomobil ile ismi öğrenilemeyen panelvanın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

28.02.2024 16:21  Güncelleme: 16:25
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Süleyman Ü. idaresindeki 01 DIA 10 plakalı otomobil, Kadirli- Adana karayolunun Aydınlar köyü yakınında, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 P 3391 plakalı panelvanla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 2 sürücü, sağlık ekibince Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kadirli'de otomobil ile panelvan çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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