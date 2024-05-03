Kadirli'de Sağanak Yağış Sonucu Ev ve İş Yerleri Sular Altında Kaldı - Son Dakika
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Kadirli'de Sağanak Yağış Sonucu Ev ve İş Yerleri Sular Altında Kaldı

Kadirli\'de Sağanak Yağış Sonucu Ev ve İş Yerleri Sular Altında Kaldı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, ev ve iş yerlerini su bastı. Araç sürücüleri zor anlar yaşarken, bazı yollar ulaşıma kapatıldı. Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, ekiplerin çalışmalarını yerinde incelerken, itfaiye ve AFAD ekipleri suları tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

03.05.2024 22:51
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, ev ve iş yerlerini su bastı.

Etkili olan sağanak nedeniyle ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı, bazı araçlar ise arızalanarak mahsur kaldı.

Bazı yollar, oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşıma kapatılırken, birçok ev ve iş yerinin giriş ve bodrum katlarını su bastı.

Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, ekiplerin çalışmalarını yerinde incelerken, itfaiye ve AFAD ekipleri, biriken suları tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kadirli'de Sağanak Yağış Sonucu Ev ve İş Yerleri Sular Altında Kaldı - Son Dakika

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