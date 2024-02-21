Kadirli'de Tırla Çarpışan Otomobildeki 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Kadirli'de Tırla Çarpışan Otomobildeki 2 Kişi Yaralandı

Kadirli\'de Tırla Çarpışan Otomobildeki 2 Kişi Yaralandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Cafer A. idaresindeki otomobil, Bayram Ç'nin kullandığı tırla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Cafer A. ile aynı araçta bulunan Talha A. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

21.02.2024 10:55
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Cafer A. idaresindeki 46 LD 970 plakalı otomobil, Kadirli-Andırın kara yolu Sarıtanışmanlı köyü yakınlarında Bayram Ç'nin kullandığı 80 KB 189 plakalı tırla çarpıştı.

Otomobil sürücüsü Cafer A. ile aynı araçta bulunan Talha A. yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kadirli'de Tırla Çarpışan Otomobildeki 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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