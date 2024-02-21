Kadirli'de Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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Kadirli'de Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

Kadirli\'de Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç çarpıştı. Kazada 3'ü ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kadirli'deki hastanelere kaldırıldı.

21.02.2024 20:53  Güncelleme: 20:55
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

M.A. idaresindeki 80 AK 567 plakalı otomobil ile A.D. yönetimindeki 80 ABT 440 plakalı otomobil ve D.A'nın kullandığı 01 BLS 30 plakalı otomobil, Kadirli- Adana kara yolu Aydınlar köyü yakınlarında çarpıştı.

Kazada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kadirli'deki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kadirli'de Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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