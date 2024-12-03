Kadriye Demirci\'ye Altın Madalya

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Karaman'da Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışta bulunan hayırsever kadına altın madalya ve beratı teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 78 yaşındaki Kadriye Demirci, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına 2 gayrimenkul bağışladı.

Gösterdiği yardımseverlikten dolayı Demirci'ye, vakıf tarafından altın madalya ve beratı gönderildi.

Karaman Vali Yardımcısı Mustafa Karaca ve vakfın temsilcisi emekli Albay Yolaç Erdur, valilik makamında Demirci'ye madalya ve belgesini takdim etti.

Karaca, Türk Silahlı Kuvvetlerinin her anlamda güçlenmesi için yapılan desteklerin önemini vurgulayarak, Demirci'ye teşekkür etti.