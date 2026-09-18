Kafa travması geçiren kişi Van Gürpınar'dan askeri helikopterle hastaneye sevk edildi

Kafa travması geçiren kişi Van Gürpınar'dan askeri helikopterle hastaneye sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van Gürpınar'da Kırkgeçit Mahallesi Sarıbulak mezrasında yaşayan kişi, düşme sonucu kafa travması geçirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası askeri helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı tedaviye alındı.
Van'ın Gürpınar ilçesinde düşme sonucu kafa travması geçiren kişi, ekiplerin çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.
Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kırkgeçit Mahallesi Sarıbulak mezrasında yaşayan kişi, düşme sonucu kafa travması geçirdi.
Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Burada ilk müdahalesi yapılan yaralının kısa sürede hastaneye götürülmesi gerektiği değerlendirildi.
Bunun üzerine askeri makamlarla yapılan iş birliğiyle bölgeye askeri helikopter yönlendirildi.
Sağlık ekiplerinin kontrolünde helikoptere alınan yaralı, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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