Kafasında Bidonla Dolaşan Köpek Kurtarıldı

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Kafasına plastik bidon sıkışan köpeği böyle kurtardılar

BOLU - Bolu'nun Göynük ilçesinde kafasını plastik bidona sıkıştıran köpeğin imdadına SEDAŞ ekipleri yetişti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Umurlar köyü yakınlarında çalışma yapan SEDAŞ ekipleri, kafasında bidonla dolaşan köpeği fark etti. Ekipler plastik bidonu çıkarmaya çalıştığı sırada köpeğin kaçması üzerine veteriner hekimden yardım istendi. Bölgeye gelen veteriner hekim, iğne kullanarak köpeği uyuttu. Bu sırada bidon, ekiplerin uzun uğraşları neticesinde çıkartıldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen köpek, yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.