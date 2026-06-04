Kafede Taşkınlık Yapan Müşteriye Soruşturma

Avcılar'da gece gittiği kafede taşkınlık yapan müşteri hakkında, kadın çalışanın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

Ispartakule'de bulunan kafeye gece saatlerinde gelen bir müşteri, limonata sipariş ettikten sonra parayı tezgaha fırlattı. Bunun üzerine, kafede çalışan kadın ile müşteri arasında tartışma çıktı.

Tezgahtaki malzemeleri dağıtan müşteri, çevredekilerin araya girmesiyle iş yerinden uzaklaştı.

Kafe çalışanı kadın, müşterinin giderken kendisini tehdit ettiğini söyleyerek, polise şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.