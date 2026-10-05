Kafkametler davasında bilirkişi raporu bekleniyor, duruşma 2027'ye kaldı - Son Dakika
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Kafkametler davasında bilirkişi raporu bekleniyor, duruşma 2027'ye kaldı

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Zonguldak Karadeniz Ereğli'de Kafkametler gemisinin 19 Kasım 2023'te batmasına ilişkin davada bilirkişi raporu gelmediği için duruşma 22 Şubat 2027'ye ertelendi. 6'ncı duruşmaya 3 sanık katılmadı; sanıklar hakkında 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisinin 19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle mendireğe çarparak batmasına ilişkin 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Karadeniz Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 6'ncı duruşmaya, gemi donatanı (sahibi) Kafkametler Denizcilik ve Ticaret AŞ'nin yetkililerinden tutuksuz sanıklar S.Ö, G.Ö. ve K.Ö. katılmadı, hayatını kaybedenlerden bazılarının aileleri ile sanıkların avukatı salonda hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, bilirkişiye gönderilen dosyanın gelmemesi üzerine duruşmayı 22 Şubat 2027'ye erteledi.

Olay

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım 2023'te Ereğli Limanı'ndan çıkarken fırtınanın etkisiyle askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, gemi donatanları S.Ö, G.Ö. ve K.Ö. hakkında, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Kaynak: AA
DenizcilikKaradenizZonguldak3. SayfaEreğliGüncelKazaSon Dakika

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