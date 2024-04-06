Kafkametler'in kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları 140 gündür sürüyor
ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde geçen yıl 19 Kasım'da batan kuru yük gemisi Kafkametler'in kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor.
Karadeniz Ereğli ilçesinde geçen yıl 19 Kasım günü fırtına sebebiyle askeri mendireğe çarpan Türk bayraklı yük gemisi Kafkametler, çarptıktan bir süre sonra battı. Geminin 12 mürettebatından 5'inin cansız bedenine ulaşıldı.
Geminin kayıp olan kaptanı Cemal Turan, 3'üncü Kaptan Berke Çamurtaş, Başmühendis Veli Özel, 2'nci Makinist Göksel Özel, Usta Gemici Satılmış Uslu, Gemici Mustafa Nacar ve Yağcı Ömer Hebip'in bulunması için çalışmalar 140. günde de devam ediyor.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD, Sahil Güvenlik ve diğer kurumlar denizden arama çalışmalarını sürdürdü. Denizcilik Genel Müdürlüğü koordinesinde batık geminin enkazını kaldırma çalışmaları özel bir şirket tarafından sürdürülmüştü. Bölgeye ayrıca vinçli platform da kuruldu. Vinç yardımıyla enkazın kaldırılma çalışmaları devam ediyor.
Öte yandan aynı tarihte ikiye bölünerek sahile sürüklenen Kamerun Bayraklı Pallada isimli geminin söküm çalışmalarında da sona gelindi.
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