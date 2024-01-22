Kafkas arı ırkının koruma altına alınmasıyla ilgili iddialara yanıt

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kafkas arı ırkının, Artvin, Ardahan ile Kars'ın Susuz ilçesinin Kiziroğlu, Küçükçatak ve Büyükçatak köyleri kapsamında gen merkezi olarak koruma altına alındığını, başka illerden arı girişi yasak olan bölgelere arı sevkine izin verilmediğini belirtti.

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Bakan Yumaklı tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığına, "Artvin'de arıcılar tarafından balın ucuza üretilmesi için çeşitli yollara başvurulduğu", "Artvin ve Ardahan'a Kafkas arı ırkını tehdit edecek ve melezleşmesine neden olacak şekilde diğer illerden arı getirildiği" iddialarını içeren yazılı soru önergesi sundu.

Soru önergesine cevap veren Yumaklı, canlı hayvan ve hayvansal ürün nakillerinin Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Gıda ve Yem Kanunu'na dayanılarak hazırlanan "Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre yapıldığını bildirdi.

İbrahim Yumaklı, soru önergesine yanıtında, şunları kaydetti:

"Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi'nde de belirtildiği üzere 'Yerli Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili hakkında 2004/39 sayılı Tebliğ çerçevesinde tescil edilen Kafkas arı ırkı, Artvin, Ardahan illerinin tamamı ile Kars ili Susuz ilçesinin Kiziroğlu, Küçükçatak ve Büyükçatak köyleri kapsamında gen merkezi olarak koruma altına alınmıştır. Başka illerden arı girişi yasak olan bu bölgelere arı sevkine izin verilmeyecektir' hükmüne göre, bölgeye dışarıdan arı girişine izin verilmemektedir."