Kafkasya'da Barış ve Yatırımlar

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Biz ülke olarak diğer tüm bölgelerde olduğu gibi Kafkasya'da da barışı istiyoruz. İnşallah uzun süredir yaşanıp sona erdirilen işgalden sonra, Karabağ'ın kurtuluşundan sonra bir ileri hamle de bu barış olacaktır diye yürekten inanıyorum ve bunun da ekonomik olarak bölgemize çok önemli kazançlar getireceğini de ifade etmek istiyorum." dedi.

Cevdet Yılmaz, il ziyareti kapsamında, Kafkas Üniversitesi'nde yeni hizmet binalarının toplu açılış törenine katıldı.

Burada konuşan Yılmaz, Kafkas Üniversitesi'ne kazandırılan yeni yatırımların açılışı vesilesiyle üniversitede bulunmaktan büyük mutluluk ve onur duyduğunu belirterek, toplam yaklaşık 1 milyar liranın üzerinde bir yatırımın söz konusu olduğunu, Meslek Yüksek Okulu Kompleksi, Diş Fakültesi Hastanesi ve Merkezi Araştırma Laboratuvarı açılışının gerçekleşeceğini söyledi.

Nitelikli, donanımlı bir toplum ve insan gücü ile coğrafyanın, bulunulan koşulların en iyi şekilde okunup değerlendirilebileceğine dikkati çeken Yılmaz, şöyle konuştu:

"İnsan yetiştiren kurumlarımız en stratejik kurumlardır. Bilimin ve teknolojinin kalkınmadaki hayati rolünün farkında olarak eğitimde ve araştırma, geliştirmede güçlü adımlar attık, son derece önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Üniversiteleri ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine her bir köşesine yayarak, yüksek öğretimde hem ihtisaslaşmayı hem de güçlü bir akademik performansı teşvik ettik. Bir dönem geçmişte sınırlı imkanlarla bilim üretmeye çalışan bir ülkeyken bugün sayısı 76'dan 208'e çıkan üniversitelerimizle Türkiye'nin her köşesinde bilimsel çalışmaların, Ar-Ge'nin, yeniliğin önünü açmış durumdayız."

Yılmaz, Kafkas Üniversitesinin, isminin de işaret ettiği üzere bölgesel sınırların ötesine giden, hizmetler sunan bir üniversite oluşturmak vizyonuna sahip olduğunu belirterek, "Dolayısıyla uluslararası öğrenciler, uluslararası akademisyenler, değişim programları bunlar da gerçekten son derece kıymetli. 1000 civarında yabancı öğrenci var üniversitemizde. Bu da gerçekten son derece önemli." diye konuştu.

"Bu bölgenin istikrar içinde refah üretmesi hedeflenmeli"

Kars'ın tarih boyunca medeniyetlerin, kültürlerin ve ticaret yollarının kesişme noktası olduğunu hatırlatan Yılmaz, "Bugün de stratejik konumuyla Türkiye'nin Avrasya'ya açılan kapılarından biri olma özelliğini sürdüren bir şehir. Türk'ü, Kürt'ü, Terekeme'si, Azeri'si ile bu topraklarda birlik var, kardeşlik var. Kars'ın sahip olduğu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek, onu ekonomisi, sanayisi, turizmi ve ticareti ile büyütmek bizim öncelikli hedefimizdir." ifadesini kullandı.

Yımaz, Karabağ'ın kurtuluşundan sonra Kafkasya'da yaşanacak bir barış ikliminin bölgedeki iller için de çok kıymetli olacağını vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Birtakım uluslararası güçler bu bölgeler üzerinde olumsuz etkiler yapmamalı. Dış müdahalelerle, bu bölgede yaşayan hiçbir topluma faydası olmayan müdahaleler olmamalı. Kafkasya'daki toplumlar kendi aralarında barışı, huzuru sağlamalı ve bu bölgenin istikrar içinde refah üretmesi hedeflenmeli. Kafkasya'daki barış aynı zamanda refah demek, aynı zamanda tüm bölgede yaşayan insanların daha güzel yarınlar kurması demek. Kafkasya'daki barış aynı zamanda Doğu Anadolu'nun Kars başta olmak üzere daha hızlı kalkınması demek. Dolayısıyla biz ülke olarak diğer tüm bölgelerde olduğu gibi Kafkasya'da da barışı istiyoruz. İnşallah uzun süredir yaşanıp sona erdirilen işgalden sonra Karabağ'ın kurtuluşundan sonra bir ileri hamle de bu barış olacaktır diye yürekten inanıyorum ve bunun da ekonomik olarak bölgemize çok önemli kazançlar getireceğini de ifade etmek istiyorum."

"Ülkemiz Türkiye Yüzyılını sadece belli metropol illerle kuramaz"

Kars'ın önde gelen ekonomik dinamiklerinden birinin de hayvancılık olduğuna işaret eden Yılmaz, üreticilerin ürünlerini daha verimli ve daha katma değerli hale getirmek için yeni teknolojilerden de yararlanılması gerektiğini söyledi.

Yılmaz, Kars'ın turizmde de giderek marka şehir haline geldiğini belirterek, "Bundan dolayı da büyük bir mutluluk duyuyoruz. Kalkınma Ajansımız ile başlayan, Ulaştırma Bakanlığımızın desteğiyle gelişen 'Doğu Ekspresi' kavramı çok önemli katkılar sundu. Bugün Sayın Valimiz de ziyaretimizde ifade etti, 'Otellerde yer yok. Kars'ın bütün otelleri dolu' dediler. İşte 6 bine yaklaşan bir yatak kapasitesinden bahsediyoruz. Turizm de hizmet sektörleri de en az tarım, sanayi kadar önemli. Burada da büyük bir katma değer oluşumu söz konusu." dedi.

"Ülkemiz Türkiye Yüzyılını sadece belli metropol illerle kuramaz, bütün illerimizin, 81 ilimizin katkı verdiği topyekun bir kalkınma hamlesiyle bunu başarabiliriz." diyen Yılmaz, bunun illerin kendi potansiyelini, üstünlüklerini iyi analiz etmesiyle mümkün olabileceğini kaydetti.

Kafkas Üniversitesinin özellikle veterinerlik, tarım ve hayvancılık alanında yürüttüğü projeleri ve başarılarını yakından takip ettiklerini dile getiren Yılmaz, üniversitenin tarımsal araştırmalar, hayvancılığın verimliliğini arttırmaya yönelik projeler ve gıda güvenliği konusundaki çalışmalarının bölge ekonomisine doğrudan katkı sağladığını, bununla sağlık bilimleri ve mühendislik fakültelerinde geliştirilen projelerin sadece akademik dünyada değil ülkenin teknolojik gelişimi ve sanayi altyapısının güçlendirilmesinde de rol oynadığını söyledi.

Yılmaz, açılışı yapılan yeni fakülteler, laboratuvarlar ve öğrenci merkezlerinin Kafkas Üniversitesinin daha güçlü, daha üretken ve daha vizyoner bir yüksek öğretim kurumu haline gelmesine katkı sağlayacağını belirterek, "Biz de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yüksek öğretim politikalarımızı hem eğitim kalitesini yükseltecek hem de ülkemizin ihtiyaçlarına uygun çözümler üretecek şekilde oluşturmayı sürdüreceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından, protokoldekilerin katılımıyla üniversitenin yeni hizmet binalarının açılışı gerçekleştirildi.