Kagame CHOGM'de küçük ülkelerin yatırımda göz ardı edilmemesini istedi - Son Dakika
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Kagame CHOGM'de küçük ülkelerin yatırımda göz ardı edilmemesini istedi

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Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame, gelişmekte olan ülkelerde yatırım risklerinin daha yüksek olduğu algısının değişmesi gerektiğini söyledi. Antigua ve Barbuda'daki CHOGM panelinde Kagame, yatırımcıların küçük ülkeleri göz ardı etmemesi çağrısı yaptı.

Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame, gelişmekte olan ülkelerde yatırım risklerinin gelişmiş ülkelere kıyasla daha yüksek olduğu algısının değişmesi gerektiğini söyleyerek, risklerin dünyanın her yerinde bulunduğunu belirtti.

Ulusal basına yansıyan haberlere göre, Cumhurbaşkanı Kagame, Karayipler'deki takımada ülkesi Antigua ve Barbuda'nın başkenti St. John's'ta 1 Kasım'da başlayan 28. İngiliz Milletler Topluluğu Hükümet Başkanları Toplantısı (CHOGM) kapsamında gerçekleştirilen panelde konuştu.

Kagame, gelişmekte olan ülkelerde yatırım risklerinin daha yüksek olduğu yönündeki algının uzun süredir devam ettiğini belirterek, "Ancak bu doğru değil. Yapmak istediğiniz her yatırımda riskler vardır." dedi.

Yatırım risklerinin azaltılması için ülkelerin işbirliğini güçlendirmesi ve kaynaklarını bir araya getirmesi gerektiğini vurgulayan Kagame, özellikle ticari potansiyeli yüksek projelerde ortak hareket edilmesinin önemine dikkati çekti.

Kagame, yatırımcıların ekonomilerin büyüklüğü nedeniyle küçük ülkeleri göz ardı etmemesi gerektiğini belirtti.

Boyutundan bağımsız olarak uygulanabilir ve karlı görünen projelerde diğer sorunların çözümünün daha kolay olduğunu dile getiren Kagame, bölgesel pazarların entegrasyonunun da yatırım fırsatlarını ülkelerin sınırlarının ötesine taşıyabileceğini söyledi.

Kagame, bu sürecin gerçekleşmesi için uygun politikalar ve kurumların oluşturulması gerektiğine işaret ederek, kamu ve özel sektör arasında bağlantı kurulmasının, yönetişimin güçlendirilmesinin ve kurumların kapasitesinin artırılmasının önemini vurguladı.

Kamu kurumlarında verimlilik, kalkınmanın anahtarı

Panele katılan Jamaika Başbakanı Andrew Holness ise finansal kaynakların mevcut olduğu durumlarda dahi verimsiz kamu kurumları ve bürokrasinin kalkınmayı engelleyebildiğini belirtti.

Holness, projelerin daha hızlı hayata geçirilmesi için kamu kurumlarının verimliliğinin artırılması gerektiğini ifade ederek, "Kurumları nasıl daha verimli hale getirebileceğimize bakmaya başlamalıyız. Verimliliği bir kaynak olarak düşünmeliyiz." dedi.

Başbakan Holness, adalet ve eşitlik ilkelerinin korunması şartıyla teknoloji ve yapay zekanın kamu kurumlarının verimliliğini artırabileceğini kaydetti.

Samoa Başbakan Yardımcısı Mulipola Anarosa Ale Molio da küçük ada devletlerinin küresel topluma önemli katkılar sunduğunu belirterek, gerçek etkinin ülkelerin büyüklüğüyle değil, vizyonları, kararlılıkları ve insanları bir araya getirme yetenekleriyle ölçüldüğünü söyledi.???????

"Refah İçindeki Bir Commonwealth İçin Ortaklıkları ve Yatırımları Hızlandırmak" temasıyla gerçekleştirilen 28. İngiliz Milletler Topluluğu Hükümet Başkanları Toplantısı (CHOGM), 4 Kasım'a kadar sürecek.

Kaynak: AA
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