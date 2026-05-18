Kağıt Fabrikasında Yangın

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir kağıt fabrikasının bahçesinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Ereğli ilçesi organize sanayi bölgesinde bulunan bir kağıt fabrikasının bahçe kısmında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın nedeniyle bahçedeki kağıt balyaları alev aldı.
Fabrika çalışanları ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
