Böyle bulunmuşlardı! Kağıthane'de 3 gün süren işkenceyi ve nasıl kurtulduklarını anlattılar - Son Dakika
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Böyle bulunmuşlardı! Kağıthane'de 3 gün süren işkenceyi ve nasıl kurtulduklarını anlattılar

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Kağıthane'de alacak meselesi yüzünden elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanarak bir evde 3 gün boyunca rehin tutulduğu ve darbedildiği iddia edilen 25 yaşındaki Hakan Ç. ile Görkem Serkan T., polis operasyonuyla kurtarıldı. Olaya karıştığı belirlenen 4 şüpheli tutuklandı. Kurtarılanlardan Görkem Serkan T., ifadesinde sırtında naylon eritildiğini ve bıçakla yaralandığını anlattı. Dehşeti yaşayan gençler, işkenceden nasıl kurtulduklarını bir bir anlattı.

Kağıthane'de alacak nedeniyle alıkonulduğu öne sürülen 2 kişi, pencereden bir kadına bağlı elini göstererek yardım istemesinin ardından gelen ihbarla kurtarıldı. Kurtarılma anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İHBAR ÜZERİNE EVE GİRDİLER

Merkez Mahallesi'ndeki bir evde elleri bağlı ve yüzü yaralı bir kişinin bulunduğu ihbarı, 20 Eylül Pazar günü saat 15.00 sıralarında polise ulaştı. Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ve Mobil Park polisi ekipleri adrese yönlendirildi. Eve giren polis, Hakan Ç. ile Görkem Serkan T.'yi elleri ve ayakları koli bandıyla bağlı halde buldu. İki kişinin yüzlerinde ve vücutlarının çeşitli yerlerinde darp izleri bulunduğu belirlendi.

"DUALARIM KABUL OLDU" DİYEREK AĞLADI

Ekipler evde bulunan 28 yaşındaki Zeki A.'yı gözaltına aldı. Evde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, şarjör, 7 mermi ve 1 hançer ele geçirildi. Kurtarılma anlarına ait görüntülerde, 2 kişinin "Allah'ım sen çok büyüksün, dualarım kabul oldu" diyerek ağladığı görüldü.

Böyle bulunmuşlardı! Kağıthane'de 3 gün süren işkenceyi ve nasıl kurtulduklarını anlattılar

DİĞER ŞÜPHELİLER DE YAKALANDI

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, olaya karıştığı belirlenen İdris A. (21), Tarık O. (21) ve Suat Eren D.'yi (22) Kağıthane'de farklı adreslerde gözaltına aldı. Şüphelilerin ve rehin tutulanların binaya girdiği anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Zeki A.'nın "uyuşturucu madde ticareti", "uyuşturucu kullanma", "açıktan hırsızlık" ve "kapkaç" suçlarından 7, Suat Eren D.'nin ise "kasten yaralama" suçundan 2 emniyete geliş kaydı bulunduğu öğrenildi. İdris A.'nın "uyuşturucu madde kullanma" ve "taksirle yaralama", Tarık O.'nun ise "ateşli silahlar kanununa muhalefet", "şantaj" ve "kasten yaralama" suçlarından kayıtları olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Rehin tutulan Hakan Ç.'nin "uyuşturucu madde kullanma" suçundan 1, Görkem Serkan T.'nin ise "uyuşturucu madde ticareti", "uyuşturucu madde kullanma", "hakaret" ve "taksirle yaralama" suçlarından 14 emniyete geliş kaydı bulunduğu öğrenildi. İki kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"SIRTIMDA NAYLON ERİTTİLER"

Görkem Serkan T., ifadesinde, Mahsun adlı kişinin kendisini tehdit ettiğini ve bu nedenle Pendik Güzelyalı'da buluşmayı kabul ettiğini anlattı. Araçlarda darbedildiğini ve telefonunun zorla alındığını iddia eden Görkem Serkan T., şunları söyledi:

"Kısa süre sonra beni bir daireye çıkardılar ve benim elimi ayağımı ve ağzımı bağlayarak bir koltuğa oturttular. Burada Yusuf isimli şahıs yanında kilolu sakallı ismini bilmediğim bir şahısla beraber bana sorular sorarak işkence yapmaya başladı. Sırtımda naylon erittiler. Yusuf isimli şahıs elinde bulunan bıçakla benim sağ elimin serçe parmağımı, gözümün sol tarafını, sağ kolumu derin bir şekilde kesti. (...) Bir süre sonra Hakan'ı da yanıma getirdiler ve onu da bağlayarak darbetmeye başladılar."

Böyle bulunmuşlardı! Kağıthane'de 3 gün süren işkenceyi ve nasıl kurtulduklarını anlattılar

"TABANCANIN DİPÇİĞİYLE BAŞIMIZA VURUYORDU"

Görkem Serkan T., sonrasında başlarında Zeki A.'nın beklediğini öne sürdü ve "Zeki isimli şahısta tabanca vardı ve tabancanın dipçik kısmıyla sürekli olarak Hakan'ın ve benim başıma vuruyordu" dedi.

"KANSER OLAN ABİNİ ALIRIM, FELÇ BIRAKIRIM"

Hakan Ç. de ifadesinde, aracının plakasını soran kişilere ulaşmak için Yusuf Y.'yi aradığını, telefonu alan Mahsun adlı kişinin kendisini tehdit ettiğini anlattı. Hakan Ç., Mahsun'un kendisine "Benim yanıma geleceksin, kanser olan abini alırım felç bırakırım, Görkem'i yakaladım ve yüzü gözü mor bir şekilde resmini annene gösterdim, hemen benim yanıma geleceksin" dediğini iddia etti. Ailesine zarar verilmesinden korktuğu için gönderilen konuma tek başına gittiğini söyleyen Hakan Ç., farklı araçlarla taşınırken sürekli darbedildiğini ve sonunda Görkem Serkan T.'nin bulunduğu daireye götürüldüğünü öne sürdü.

PENCEREDEN YARDIM İSTEDİ

Hakan Ç., kurtarılmalarını sağlayan anı ise şöyle anlattı:

"Bir süre sonra Zeki isimli şahıs odadan ayrıldı, başımızda hiç kimse yoktu. Ben de bir fırsat bulup ayağa kalktım ve küçük adımlarla cama doğru ilerledim ve camdan birinin görmesi umuduyla dışarı baktım. O esnada bir kadınla göz göze geldim ve bağlı elimi göstererek yardım istedim. Her an birinin geleceği korkusuyla hemen geri dönerek bıraktıkları yere yattım. (...) Kısa süre sonra da dairenin kapısı çaldı ve polisler geldi, bizi alarak önce hastaneye sonra da emniyete götürdüler."

Kaynak: DHA
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