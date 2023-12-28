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Kağıthane'de 4 katlı apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Kağıthane'de 4 katlı apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Kağıthane'de bulunan 4 katlı apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın nedeniyle daire duman kaplarken, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın söndürülürken, dumandan etkilenen bina sakinlerine sağlık ekipleri müdahale etti. Yangın sonucunda apartmanda hasar meydana geldi.

Kağıthane\'de 4 katlı apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
28.12.2023 - 16:47,
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Kağıthane'de 4 katlı apartmanda çıkan yangın nedeniyle mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Harmantepe Mahallesi Kerem Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle daireyi duman kaplarken, üst katlarda oturan bina sakinleri mahsur kaldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, binada mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı.

Dumandan etkilenen bina sakinlerine sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.

Yangında, apartmanda hasar oluştu.

Kaynak: AA
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