Kağıthane'de Beton Mikseri Kazası: Şoför Tutuklandı - Son Dakika
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Kağıthane'de Beton Mikseri Kazası: Şoför Tutuklandı

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Kağıthane'de meydana gelen beton mikseri kazasında 8 yaşındaki Emin Berk Nalcı'nın ölümüne neden olan şoför Hüseyin Toyga, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın ardından yapılan incelemede Toyga'nın alkollü olduğu ortaya çıktı.

01.07.2024 17:36
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KAĞITHANE'de, virajı alamayarak devrilen ve 8 yaşındaki Emin Berk Nalcı'nın ölümüne neden olan beton mikserinin şoförü Hüseyin Toyga çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Toyga'nın olay anında alkollü olduğu ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 13.00 sıralarında Gürsel Mahallesi, Kağıthane Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Toyga'nın kullandığı 34 FST 487 plakalı beton mikseri virajı alamayarak düğün konvoyunda bulunan gelin arabasının önünde bekleyen 8 yaşındaki Emin Berk Nalcı'nın üzerine devrildi. Beton mikseri ile gelin arabası arasında sıkışan Nalcı'nın hayatını kaybettiği olayın ardından gözaltına alınan mikserin şoförü Hüseyin Toyga'nın alkollü olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Toyga, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kağıthane\'de Beton Mikseri Kazası: Şoför Tutuklandı
Kaynak: DHA

Kağıthane, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kağıthane'de Beton Mikseri Kazası: Şoför Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kağıthane'de Beton Mikseri Kazası: Şoför Tutuklandı - Son Dakika
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