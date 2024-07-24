Kağıthane'de çıkan kavgada gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü serbest bırakıldı

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Kağıthane'de gürültü nedeniyle çıkan kavgada gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü emniyette, 1'i de adliyede serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Temmuz'da, Gürsel Mahallesi'ndeki bir apartman dairesine eşya taşınması sırasında çıkan kavga dolayısıyla olay yerine hareket etti.

Ekipler, gürültü nedeniyle apartman sakinlerinden D.K. ve annesi N.Ş'nin tepki göstermesi üzerine çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü belirledi.

Polis, kavgaya karışan 5 kişiyi gözaltına alarak emniyete götürdü.

Burada yapılan çalışmada, olayın gerçekleştiği gün eve taşınan 3 kişinin polis memuru olduğu, nakliye sırasında çıkan gürültü nedeniyle D.K'nin tehdit ve hakaretlerde bulunarak polis memurlarının üzerlerine sopa ile saldırarak yaraladığı belirlendi.

Kavganın karşılıklı büyümesiyle tarafların birbirine girdiği, memurlardan birinin yüzünde kırıklar olduğu, diğerinin sırtında ise sopa izleri bulunduğu anlaşıldı.

Tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu olaya ilişkin, "kasten yaralama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Ayrıca D.K'nin "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 9, "kasten yaralama" ve "cinsel saldırı" olmak üzere 11 suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan ikisi polis 5 kişiden 4'ü emniyette, D.K. ise sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.