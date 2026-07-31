Kağıthane'de İnşaat Zarar Verdi - Son Dakika
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Kağıthane'de İnşaat Zarar Verdi

Kağıthane\'de İnşaat Zarar Verdi
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Kağıthane'deki kentsel dönüşüm çalışmasında iş makinesi bir balkona zarar verdi, can kaybı yok.

KAĞITHANE'de kentsel dönüşüm kapsamında yenilenen bir binan inşaatında çalışan iş makinesi yan binanın balkonuna zarar verdi. Ev sahibi Burak Eşcan Deprem oluyor zannettik. Bir de baktık ki dozer kepçesi bizim balkona girdi" dedi. Hasar meydana gelen binanın balkonu ve kileri yan tarafa çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, Kağıthane Osmanpaşa Mahallesi Çınar Sokak'ta bulunan 4 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen bir binada çalışma yapan iş makinası, bitişikte bulunan apartmanın giriş katındaki balkona zarar verdi. Balkonun bir bölümü inşaat alanına doğru çöktü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri geldi. Belediye ekipleri tutanak tutarken, müteahhit ise evi zarar gören daire sakinine gerekli yardımı yaparak mağduriyetlerini gidereceklerini söyledi.

'DEPREM OLUYOR ZANNETTİK'

Evi zarar gören Burak Eşcan "Sabah 08.30-09.00 civarı evimizde uyurken balkondan ses geldi. Biz önce çok aşırı bir ses duyup deprem oluyor zannettik. Daha sonra da arkada yapılan inşaattaki dozer kepçesi bizim balkona girdi ve balkonu içindeki eşyalarla beraber tamamen aşağıya indirdi. Balkonum direkt mutfağa bağlanıyordu. Şu an balkonumdan ya da odamdan baktığım zaman sadece uçurum görüyorum. Herhangi bir teras, balkon hiçbirşey görünmüyor" dedi.

'10-15 GÜN İÇİNDE MAĞDURİYETİMİ GİDERECEKLERİNİ SÖYLEDİLER'

Eşcan "Biraz önce belediyeyle zabıta geldi. Durumu, mağduriyetimi anlattım. Karşı taraf mühendis göndereceklerini, 10-15 gün içerisinde mağduriyetimin giderileceğini söyledi; ama ben yine de kendilerinden şikayetçi oldum. Karakola ifademi verdim, olayın hızlanması için şikayetçi oldum. Çok mağdurum. Şimdi balkonumdan baktığım zaman artık aşağısı uçurum olduğu için olay çözülene kadar ben orada uyurken, yatarken kendimi güvende hissetmeyeceğim. O duvarlar da sağlam mı, işleri belli olmaz. Tekrar başlarlarsa, tekrar zarar verebilirler mi bilmiyorum. En kısa zamanda çözülmesini istiyorum. Karşı müteahhitlerle, mühendislerle görüştük. "Biz sizi mağdur etmeyeceğiz. En kısa zamanda bu durumu çözüme kavuşturacağız. Öncelikle sizin işinizi halledeceğiz. Daha sonra da kendi inşaatımıza geçeceğiz." diye bir açıklama yaptılar; ama biz "Söz uçar yazı kalır" dedik. Biz yazılı olarak ifademizi aldık. Bakalım, bekliyoruz. Bundan sonra beklemeye geçtik. Balkon içerisinde kilerim vardı. Kilerde benim kışlık eşyalarım vardı. Gıda malzemesi vardı. Şu an manevi bir mağduriyetim var maddi olarak mağduriyetim giderilecek" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kağıthane'de İnşaat Zarar Verdi - Son Dakika

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