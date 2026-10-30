Kağıthane'de iş yeri yangınında tüplü müdahale sırasında patlamalar panik yarattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kağıthane'de iş yeri yangınında tüplü müdahale sırasında patlamalar panik yarattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Kağıthane\'de iş yeri yangınında tüplü müdahale sırasında patlamalar panik yarattı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kağıthane\'de iş yeri yangınında tüplü müdahale sırasında patlamalar panik yarattı
Haber Videosu

Kağıthane Sultan Selim Mahallesi'nde saat 20.45 sıralarında bir iş yerinin girişinde çıkan yangın, mahallelilerin tüplü müdahalesi sırasında yaşanan elektrik patlamalarıyla paniğe yol açtı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında iş yeri hasar gördü, çıkış nedeni inceleniyor.

KAĞITHANE'de bir iş yerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere mahalledeki kişiler yangın söndürme tüpleriyle müdahale etmeye çalışırken, elektrik patlamaları nedeniyle panik yaşandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın, saat 20.45 sıralarında Sultan Selim Mahallesi'nde çıktı. Bir iş yerinin girişinde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek iş yerinin girişini ve tabelasını sardı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin gelmesini bekleyen mahalledeki kişiler, yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti. Mahallelinin yangını söndürmeye çalıştığı sırada elektrik patlamaları yaşandı. Patlamalar nedeniyle çevredekiler panik yaşarken, iş yerinin girişindeki alevler yükselmeye devam etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangını söndüren ekipler, ardından soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle iş yerinde hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
KağıthaneİtfaiyeGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elektrikte devlet desteği düşürüldü 6,5 milyon aboneye zam göründü Elektrikte devlet desteği düşürüldü! 6,5 milyon aboneye zam göründü
Ekim bitmeden kış bastırdı Kar yolları kapladı, araçlar yolda kaldı Ekim bitmeden kış bastırdı! Kar yolları kapladı, araçlar yolda kaldı
Beklenen haber yıllar sonra geldi Memurları ilgilendiren maaş kararı Beklenen haber yıllar sonra geldi! Memurları ilgilendiren maaş kararı
Kulüplerimizi de ilgilendiriyor Afrika Uluslar Kupası için yeni karar Kulüplerimizi de ilgilendiriyor! Afrika Uluslar Kupası için yeni karar
Milletvekili Ertuğrul Kaya, DEVA Partisi’nden istifa etti Milletvekili Ertuğrul Kaya, DEVA Partisi'nden istifa etti
Şanlıurfa’da öğretmenin otomobille çarptığı 9 yaşındaki Hasan öldü Şanlıurfa'da öğretmenin otomobille çarptığı 9 yaşındaki Hasan öldü
Kızılcık Şerbeti’nde sürpriz ayrılık Sevilen oyuncu iki bölüm sonra veda edecek Kızılcık Şerbeti'nde sürpriz ayrılık! Sevilen oyuncu iki bölüm sonra veda edecek
Fenerbahçe Tarfin, Dwight Powell’ı kadrosuna kattı Fenerbahçe Tarfin, Dwight Powell'ı kadrosuna kattı
21:55
Galatasaray Konya’da farka koştu
Galatasaray Konya'da farka koştu
20:41
Türkiye’de ilginç olay Berabere kalan futbolcularına 71 bin lira ceza kestiler
Türkiye'de ilginç olay! Berabere kalan futbolcularına 71 bin lira ceza kestiler
20:37
Liverpool’da Fenerbahçe maçı öncesi kriz
Liverpool'da Fenerbahçe maçı öncesi kriz
20:28
Mersin’de 19 yıl sonra aydınlanan mumya ceset cinayetinde 6 şüpheli yakalandı
Mersin'de 19 yıl sonra aydınlanan mumya ceset cinayetinde 6 şüpheli yakalandı
20:18
Suriye’de sel: 5 ölü
Suriye'de sel: 5 ölü
20:16
BOTAŞ, kasım ve aralık için 81 ilde konut abonelerinin gaz limitlerini güncelledi
BOTAŞ, kasım ve aralık için 81 ilde konut abonelerinin gaz limitlerini güncelledi
19:50
Türk Devletleri Teşkilatı Ankara Zirvesi’nde tarihi kararlar: Türk dünyası “Türk Yüzyılı“ için tek yürek oldu
Türk Devletleri Teşkilatı Ankara Zirvesi'nde tarihi kararlar: Türk dünyası "Türk Yüzyılı" için tek yürek oldu
19:30
Bakan Gürlek açıkladı 4 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
Bakan Gürlek açıkladı! 4 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 22:17:16. #7.13#
SON DAKİKA: Kağıthane'de iş yeri yangınında tüplü müdahale sırasında patlamalar panik yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android