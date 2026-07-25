Kağıthane\'de Kayıp Anne Aranıyor

KAĞITHANE'de eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından evden ayrıldığı öne sürülen 3 çocuk annesi Bedriye Karaçay'dan (27) 4 gündür haber alınamıyor. Kızının hayatından endişe ettiğini belirten baba Çınar Yarar, "O benim evimin tek prensesi, bal çiçeğim. Neredeysen çık gel kızım, yaşadığını bileyim bana yeter" dedi.

Kağıthane Telsizler Mahallesi'nde yaşayan evli ve 3 çocuk annesi Bedriye Karaçay, 21 Temmuz günü saat 20.30 sıralarında iddiaya göre eşi Volkan Karaçay ile tartıştıktan sonra evden ayrıldı. Güzeldere Caddesi'nden taksiye binen ve telefonuna da ulaşılamayan Bedriye Karaçay'dan bir daha haber alınamaması sonrası polis ekipleri çalışma başlattı.

'BUGÜN 4'ÜNCÜ GÜN OLDU, HAYATINDAN ENDİŞELİYİM'

Bedriye Karaçay'ın babası Çınar Yarar, "Kızımın Salı günü akşam 20.30 ile 22.00 saatleri arasında Güzeldere Caddesi'nden bir taksiye bindiği söyleniyor. Böyle bir haber aldım. Ondan sonra kendisine ulaşamıyoruz. Bugün 4'üncü gün oldu, hayatından endişeliyim. Damadım Volkan Karaçay ile tartışmışlar evde kızım kaçmış. Damadım peşinden koşmuş, yakalayamamış. Bir taksiye bindiğini söylüyor. Çelişkili ifadeler verip göremedim, anımsayamadım diyor. Biz bunlardan şikayetçiyiz." dedi.

'KIZIMIN KAYIP OLDUĞUNU POLİSTEN ÖĞRENDİM'

Baba Çınar Yarar, kızının kayıp olduğunu polis ekiplerinden gelen telefonla öğrendiğini belirterek, "Perşembe günü Dudullu asayişten telefon geldi, 'Kızınız kayıp. Bilginiz yok mu? Siz de mi' diye. Kızım bende değil dedim. Sonra Gayrettepe asayişten de aranınca ben kızımın kaybolduğunu o zaman anladım. Gültepe Karakolu'na gittim. Durumun aslı var mı diye öğrenmek istedim. Evet böyle bir kayıp ihbarı verildi dediler. Kayıp ihbarını damadım Volkan Karaçay'ın ağabeyinin Dudullu'daki polis merkezine verdiğini öğrendim. Burada MOBESE kamerası var, buradan takip edilip hızlı bir şekilde bulunmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

'DAMADIM TORUNUMU DA ALIP KAYBOLDU, KENDİSİNE ULAŞAMIYORUZ'

Baba Yarar, "Bu çocuğu bunun gibi iki tane daha var. Damadım bugün benim 16.00'ya kadar yanımdaydı. Sonra kayboldu, nereye gitti? Torunlarımdan Seymen'i de aldı ve şu anda ona da ulaşamıyoruz. Ne yapacağımızı, nereye müracaat edeceğimizi bilmiyoruz. Damadım arada sırada madde de kullanıyor. Kızımın hayatından şüpheliyim ve bulunmasını istiyorum" dedi.

'İKİNCİ BİR EVLAT ACISINI KALDIRAMAM'

Daha önce de bir çocuğunu hastalık nedeniyle kaybettiğini söyleyen Yarar, "Görenler, duyanlar, bilenler lütfen Allah rızası için bana haber versinler. Çünkü ben bir tane evlat acısı yaşadım, hasta çocuğum vardı, öldü. Allah bana ikincisini yaşatmasın. Eğer yaşarsam sıkıntı. Ben sonra bunlara bakamam. Beni de alın o zaman, yapacak bir şeyim yok. Onları bulmam lazım, kızımı bulmam lazım. Bana kızım lazım, çünkü o benim evimin tek prensesi. O benim balım, bal çiçeğim. Neredeysen çık gel kızım, yaşadığını bileyim bana yeter. de ki 'Baba yaşıyorum, buradayım' de bana yeter. Allah rızası için sesimizi duy kızım. Allah rızası için görenler bana haber versinler. İnşallah Rabbim bana bu acıyı yaşatmasın. Bu acıyı yaşadım daha önce, ikinciyi kaldıramam." ifadelerini kullandı.