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Kağıthane'de kediye taş atanlara ceza kesildi - Son Dakika
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Kağıthane'de kediye taş atanlara ceza kesildi

Kağıthane'de kediye taş atan ve olayı videoya çeken 2 kişiye toplam 4 bin 544 lira ceza kesildi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçerek şüphelileri yakaladı. Hayvanları Koruma Kanunu gereğince ceza uygulandı.

Kağıthane\'de kediye taş atanlara ceza kesildi
25.12.2023 - 16:15,
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Kağıthane'de kediye taş atıp videoya çektiği belirlenen 2 kişiye toplam 4 bin 544 lira ceza kesildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin kediye taş attığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.

Yapılan incelemelerde, Merkez Mahallesi'nde mobilyacı olarak faaliyet gösteren iş yerinde beraber çalıştığı belirlenen A.Y. ile F.A. polis ekiplerince yakalandı.

Kediye taş atan A.Y. ile bu sırada görüntü çeken F.A'ya, Hayvanları Koruma Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 4 bin 544 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: AA
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