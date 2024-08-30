Kağıthane'de Korsan Otoparkçılara Yönelik Uygulama Yapan Polis Memurlarına Saldırı - Son Dakika
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Kağıthane'de Korsan Otoparkçılara Yönelik Uygulama Yapan Polis Memurlarına Saldırı

Kağıthane\'de Korsan Otoparkçılara Yönelik Uygulama Yapan Polis Memurlarına Saldırı

Kağıthane'de sivil trafik polisleri, korsan otoparkçılara yönelik uygulama yaparken değnekçi ve yakınlarının saldırısına uğradı. Saldırganlar gözaltına alındı ve daha önceden çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

30.08.2024 12:02
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KAĞITHANE'de korsan otoparkçılara yönelik uygulama yapan sivil trafik polisleri, değnekçi ve yakınlarınınn saldırısına uğradı. Polis memurlarına tekmeyle saldıran değnekçi ve yakınları olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin poliste daha önceden çok sayıda suç kaydı olduğu da ortaya çıktı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, Kağıthane Seyrantepe mahallesinde 27 Ağustos Salı günü saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil ekip biriminde görevli 2 polis memuru korsan otoparkçılarla ilgili uygulama yaptığı sırada 1 kişinin değnekçililik yaptığını tespit etti. Bir süre şüpheliyi izleyen polis memurları, sonrasında şüpheliye korsan otoparkçılıktan işlem yapmak istedi. Daha önceden poliste 12 suç kaydı bulunduğu öğrenilen şüpheli E.İ.(25) polis memurlarına direnerek kaçmak istedi. E. İ.'nin akraba ve arkadaşlarının da dahil olmasıyla polis memurları kalabalık grubun arasında kaldı. Bu sırada şüpheliler polislere tekmeyle saldırdı. Polislerin yardım istemesi üzerine olay yerine gelen takviye polis kuvvetleri şüpheliler E.İ., İ. İ.(30) ve E.K.'yi (41) gözaltına aldı. Polislerin grubun arasında kalıp saldırıya uğradığı anlar ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerin gözaltına alınarak Cinayet Büro Amirliğine getirildi. Şüphelilerden E. İ.'nin daha önceden poliste 12, İ.İ.'nin ise 7 suç kaydı olduğu belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kağıthane'de Korsan Otoparkçılara Yönelik Uygulama Yapan Polis Memurlarına Saldırı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kağıthane'de Korsan Otoparkçılara Yönelik Uygulama Yapan Polis Memurlarına Saldırı - Son Dakika
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