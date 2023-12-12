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Kağıthane'de markete hırsızlık

Kağıthane'de bir markete levye ile giren hırsızlar, yaklaşık 400 bin lira değerinde ürün çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

12.12.2023 - 10:13,
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KAĞITHANE'de marketin kapısını levye ile kırarak içeri giren hırsızlar yaklaşık 400 bin lira değerinde ürün çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, pazar günü saat 07.00 sıralarında Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, plakası öğrenilemeyen bir otomobille marketin önüne gelen iki kişi ellerindeki levye ile marketin kapısını ve camlarını kırarak içeriye girdi. Şüpheliler, marketten yaklaşık 400 bin lira değerinde ürün çalarak kaçtı. Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobille marketin önüne gelen üç kişiden ikisinin kapıyı kırarak içeri girdiği, bir kişinin ise gözcülük yaptığı, ardından içeriye giren şüphelilerin kasadaki paraları ve reyondaki ürünleri alarak, otomobile yükleyerek kaçtığı anlar yer alıyor.

'HIRSIZLARI 15 DAKİKA FARKLA KAÇIRDIK'

Marketin sahibi Hazar Ertürk yaşananları, Pazar sabah 06.50 sıralarında aynı cadde üzerinde üç esnaf arkadaşımızda da aynı olay oldu. Marketimizin levye ile kapısını ve camlarını kırıp içerideki sigara reyonlarımızı komple alıp, meyvelerimize de zarar verdiler. Sakız reyonumuza zarar verdiler, kasamızda belli bir miktar paramızı çaldılar. Hırsızlarla aramızda 15-20 dakika gibi bir zaman aralığı oldu. Biz 07.30'da iş yerimizi açıyoruz, hırsızlar 06.55'te bu işi yapıyorlar. 15 dakika içeride kaldılar, kamera görüntüleri mevcut. 07.15'te çıkıyorlar 15 dakika sonra ben geliyorum ama yetişemiyorum. Dükkana geldiğimizde ilk önce bir şok yaşadık, reyonlarımız yoktu. Biraz afalladık ama daha sonra direkt polisi aradık, olay yeri inceleme geldi. Baktılar gittiler dedi. Polis kaçan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Kağıthane\'de markete hırsızlık
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kağıthane'de markete hırsızlık - Son Dakika
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