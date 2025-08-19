Kağıthane'de Park Yeri Kavgası - Son Dakika
Kağıthane'de Park Yeri Kavgası

19.08.2025 12:49
Kağıthane'de komşular park yeri yüzünden kavga etti. Kavga anları kameraya yansıdı.

KAĞITHANE'DE KOMŞULAR PARK YERİ KAVGASINDA BİRBİRİNE GİRDİ: O ANLAR KAMERADA

Doğan Can CESUR/ - KAĞITHANE'de komşu iki aile arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Taraflardan biri, 'Daha ne kadar bekleyeceğiz' diyerek sert çıkınca, tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Uzun süre kavga eden tarafları mahalle sakinleri ayırdı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 15 Ağustos Cuma günü saat 21.00 sıralarında Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre komşu iki aile arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Taraflardan biri diğerine ' Daha ne kadar bekleyeceğiz' diye sorunca, tartışma daha da büyüdü. Diğer ailenin karşılık vermesi üzerine taraflar arasında tartışma kavgaya dönüştü. Sokak ortasında birbirlerine saldıran iki ailenin kavgasına mahalleli de dahil oldu.

'DAHA NE KADAR BEKLEYECEĞİZ'

Vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, birbirlerinden şikayetçi olan iki aileyi emniyete götürdü. Tarafların burada anlaştığı ve şikayetlerini geri çektiği öğrenildi. Kavga anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde sokakta kavga eden tarafların birbirlerine saldırdıkları anlar görülüyor. Ailelerin kavga ettiği anlarda çocukların da sokakta bulunması ve bir çocuğun ağlamaya başladığı anlar da görüntülerde yer alıyor.

Kaynak: DHA

Kağıthane'de Park Yeri Kavgası

