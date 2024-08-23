Kağıthane'de silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kağıthane'de silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kağıthane'de meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Saldırıyla ilgili olarak gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

23.08.2024 21:46
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Kağıthane'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından şüphelilerin yurt dışına kaçmasına yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan yabancı uyruklu L.E.E, I.A, M.A.H.M ve P.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Adliyede savcılık işlemleri tamamlanan şüphelilerden I.A. serbest bırakılırken, diğer 3'ü tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

"Şüpheliler eylemin gerçekleştirilmesine yardımcı oldu"

Savcılığın sevk yazısında, olayın meydana geliş süreci anlatılarak, şüphelilerin bu eylemi iştirak idaresi dahilinde gerçekleştirdikleri belirtildi. Şüpheliler G.S, T.S. ve S.A'nın eylemi bizzat gerçekleştirdikleri ifade edilen yazıda, eylem öncesinde keşif faaliyetleri esnasında L.E.E. ve M.A.H.M'nin şüphelilere yardımcı oldukları kaydedildi.

Yazıda, bu kişilerin araba kiralanmasında şüpheli S.A'ya yardımcı oldukları ve saldırı sonrasında da şüphelilerin yurt dışına kaçmasına yardım ederek eyleme iştirak ettikleri aktarıldı.

Şüpheli P.Y'nin, yurt dışına kaçan şüphelilerin sınıra gitmesi noktasında yardımcı olan L.E.E. ve M.A.H.M'yi Sapanca'ya götürdüğü anlatılan sevk yazısında, L.E.E, M.A.H.M. ve P.Y'nin eylemlerinin yardım etme boyutunu aştığı, şüphelilerin eylemlerinin olmadığı durumda saldırının gerçekleşmeyeceği ve dolayısıyla "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" eylemlerine iştirak ettikleri belirtildi.

Şüphelilerin fail olarak değerlendirilmeleri gerektiği vurgulanan yazıda, bu kişilerin "tasarlayarak kan gütme saikiyle öldürme" ve "kasten öldürme" suçlarından tutuklanması talep edildi.

Hakimliğe sevk edilen L.E.E. ve M.A.H.M tutuklanırken, kadın şüpheli P.Y. adli kontrol tedbiri kararıyla serbest bırakıldı.

Olay

Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde 18 Ağustos'ta saat 22.30 sıralarında park halindeki bir otomobile yönelik silahlı saldırıda yabancı uyruklu A.K. (30) hayatını kaybetmiş, yabancı uyruklu arkadaşı F.M. ağır, A.K'nin koruma görevlisi E.K. ise ayağından hafif yaralanmıştı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saldırıda kullanıldığı düşünülen susturucu takılmış bir tabanca ile çok sayıda boş kovanın olay yerinde bulunduğu belirtilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise alacak meselesinden kaynaklanan saldırının faillerinin G.S, T.S, S.A, S.A.S.O, L.E.E. ve H.B. olduğunun tespit edildiği duyurulmuştu.

Emniyetin açıklamasında, mağdurlara silahla ateş açan ve olay yerinden 3 farklı araç değiştirerek kaçtıkları tespit edilen şüphelilerden G.S, T.S. ve S.A'nın 19 Ağustos'ta saat 00.48'de Kırklareli'nden yurt dışına çıktıklarının tespit edildiği, 20 Ağustos'ta ise Interpol ile yazışmalar ve ısrarlı takipler sonucunda bu 3 şüphelinin Türkiye'ye getirilmek üzere Romanya'da yakalandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kağıthane'de silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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