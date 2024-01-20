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Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'na zarar verildi - Son Dakika
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Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'na zarar verildi

TCDD, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro hattında yapılan kazık çalışması sonucunda tünel çeperinin zarar gördüğünü açıkladı. Ancak metro işletme sistemi, dış etkileri tespit ederek trenleri korumaya almış ve herhangi bir sistem zararı meydana gelmemiştir. İnşai telafi uygulaması ise gece tamamlanmıştır.

Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı\'na zarar verildi
20.01.2024 - 17:31,
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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Kağıthane- İstanbul Havalimanı Metro hattına kazık çalışması yapılırken verilen zararla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "İşletme altındaki Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattımızda 19 Ocak 2024 tarihinde saat 11.30 sularında Kemerburgaz-Göktürk arasında, yüzeyde 3. şahıslarca yürütülen kazık imalatı sebebiyle tünel çeperi zarar görmüştür.  Metro işletme sistemimiz her türlü dış etkene karşı kendisini korumaya alacak şekilde kurulduğu için dış etkiyi anında tespit ederek tüm trenleri korumaya almıştır. Herhangi bir sistem zararı meydana gelmemiştir.  Söz konusu olaydan sonra o kesimdeki çalışma sebebiyle metro hattı diğer yönden tek hat olarak sorunsuz şekilde işletilmeye devam etmiştir.  İnşai telafi uygulaması ise gece tamamlanmıştır" denildi.

Kaynak: DHA
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