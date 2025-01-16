Kars'ın Kağızman ilçesinde vatandaşlar, karşılaştıkları nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşağı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
İlçeye bağlı Çilehane köyüne giden yolcu minibüsünün şoförü Celal Yılmaz, arazide bir vaşak olduğunu fark edip cep telefonu kamerasıyla kayıt aldı.
Görüntülerde minibüsteki vatandaşların seslenmesiyle vaşak bölgeden uzaklaşıyor.
Son Dakika › Güncel › Kağızman'da Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Vaşak Görüntülendi - Son Dakika
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