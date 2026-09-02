Kağızman'da park halindeki motosiklete çarpan sürücü F.K. ağır yaralandı, hastaneye kaldırıldı
Kars'ın Kağızman ilçesinde F.K. (20) idaresindeki motosiklet, Şahindere Mahallesi Yüksekokul Caddesi'nde park halindeki bir motosiklete çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kağızman Devlet Hastanesi'ne, oradan da Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. F.K'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kars'ın Kağızman ilçesinde park halindeki motosiklete çarpan diğer motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
F.K. (20) idaresindeki 36 AAU 831 plakalı motosiklet, Şahindere Mahallesi Yüksekokul Caddesi Karayolları Şube Müdürlüğü önünde park halindeki motosiklete çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Kağızman Devlet Hastanesine kaldırılan F.K'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
F.K, buradaki ilk müdahelesinin ardından Kars Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA
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