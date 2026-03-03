Kağızman'da şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi - Son Dakika
Kağızman'da şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi

03.03.2026 11:47
Kars'ın Kağızman ilçesinde şehit yakınları ve gaziler onuruna iftar verildi.

Kağızman Kaymakamlığı tarafından ilçedeki bir restoranda düzenlenen programa, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Okan Daştan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Murat Köse, İlçe Özel İdare Müdürü Hüseyin Yıldız, şehit aileleri ve gaziler ile yakınları katıldı.

Daştan, yaptığı konuşmada, ülkenin bağımsızlığı, birliği ve bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerin yakınları ve gazilerle iftar programında bir araya geldiklerini belirterek, "Bu vatan, çok kıymetlidir, bu vatan çok değerlidir. Bu topraklar şehit kanlarıyla sulanmış topraklardır. Bu toprakları, vatanı, devleti korumak için hepimiz, kanımızın son damlasında kadar mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz." dedi.

İftardan sonra Daştan, şehit aileleri ile gazilerin sorun ve taleplerini dinledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kağızman, Güncel, İftar, Kars

12:08
