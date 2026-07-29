Kağızman Kayısısı: Lezzetin Başkenti - Son Dakika
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Kağızman Kayısısı: Lezzetin Başkenti

Kağızman Kayısısı: Lezzetin Başkenti
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Kars'ın Kağızman ilçesinde mikroklima etkisiyle yetişen kayısının hasadı devam ediyor.

CÜNEYT ÇELİK-ALİ ÇELİK - Tarım ve hayvancılıkta öne çıkan Kars'ın Kağızman ilçesinde, Aras Vadisi'nde mikroklimada yetişen coğrafi işaretli Kağızman kayısısı, üreticilerin yoğun mesaisiyle dalından toplanarak Türkiye'nin birçok iline ve yurt dışına gönderiliyor.

İriliği ve aromasıyla ilgi gören Kağızman kayısısında üreticiler, bu yıl yağışların etkisiyle bereketli bir sezon geçiriyor. İlçedeki bahçelerde hasat yapan mevsimlik işçiler, mahsulü özenle topluyor. İç pazarda yoğun ilgi gören kayısının bir kısmı da ihraç ediliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, AA muhabirine, Kağızman'ın sert kara iklimine rağmen Aras havzasının oluşturduğu mikroklima sayesinde meyvecilik açısından önemli bir merkez olduğunu söyledi.

Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının kayısının lezzetine doğrudan katkı sağladığını belirten Aydın, bu yönüyle Kağızman kayısısının Türkiye'nin önemli sofralık kayısı üretim merkezlerinden biri konumunda bulunduğunu anlattı.

Kağızman'daki bahçelerde kayısı hasadının devam ettiğini dile getiren Aydın, şöyle konuştu:

"Kağızman ilçemizde yaklaşık 1 milyon civarında kayısı ağacımız mevcut. Bu 1 milyon kayısı ağacından yaklaşık 120 bin tonluk bir rekolte tahmininde bulunmuştuk. Yetiştirme süreci içerisinde teknik ekiplerimiz çiftçilerimizle birlikte oldu. Onlara yönlendirmelerde, teknik destekte bulundular. Bugün de çiftçimiz için hasat zamanı geldi ve bugün burada kayısı hasadını yapıyoruz."

Aydın, "Kağızman kayısısı şekeri, aroması ve su oranıyla diğer bölgelerin kayısı türünden ayrışıyor. Kendine has bir aroması ve tadı var. Daha çok sofralık tüketilen, lezzeti itibarıyla vatandaşlarımızın yurt içinde yoğun bir şekilde talep ettiği, ülkemizin hemen hemen her bölgesine ulaşan bir kayısı çeşidi." ifadelerini kullandı.

"Raf ömrü daha uzun"

Kağızman Ziraat Odası Başkanı Sülhettin Günday da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin kayısı bahçelerini sürekli incelediğini ve üreticileri yönlendirdiğini anlatarak, "Kağızman kayısımızın daha uzun ömürlü olması için soğuk hava deposu projemiz var, proje başladı, faaliyete geçtiği zaman üreticilerimiz rahat eder. Kağızman kayısısı sofralık bir kayısı, ondan dolayı ilgi görüyor." şeklinde konuştu.

Yaklaşık 50 dönümde kayısı hasadı yapan üretici Ekrem Cücü ise Kağızman kayısısının yayla havasında yetiştiğini söyleyerek, "Havasından dolayı kayısımızın aroması diğerlerine göre daha iyi, raf ömrü daha uzun, meyve suyu kullanımında da daha fazla ilgi görüyor." dedi.

Kaynak: AA

Kağızman, İhracat, Güncel, Kars, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kağızman Kayısısı: Lezzetin Başkenti - Son Dakika

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