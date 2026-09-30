Kahire'de Çin Çalışmaları Dünya Diyaloğu Arap Oturumu'na yaklaşık 140 kişi katıldı

KAHİRE, 30 Eylül (Xinhua) -- Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Çin Çalışmaları Dünya Diyaloğu: Arap Ülkeleri Oturumu, 29 Eylül 2026.

"Çin Çalışmaları Dünya Diyaloğu: Arap Ülkeleri Oturumu" salı günü Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlendi. Etkinlikte Çin ve Arap ülkelerinden yaklaşık 140 yetkili, uzman, akademisyen ve çeşitli sektörlerin temsilcileri bir araya geldi. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)