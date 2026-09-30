Kahire'de Çin Çalışmaları Dünya Diyaloğu Arap Oturumu'na yaklaşık 140 kişi katıldı

Kahire'de Çin Çalışmaları Dünya Diyaloğu Arap Oturumu'na yaklaşık 140 kişi katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin Çalışmaları Dünya Diyaloğu Arap Ülkeleri Oturumu, salı günü Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirildi. Etkinliğe Çin ve Arap ülkelerinden yaklaşık 140 yetkili, uzman, akademisyen ve sektör temsilcisi katıldı.
KAHİRE, 30 Eylül (Xinhua) -- Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Çin Çalışmaları Dünya Diyaloğu: Arap Ülkeleri Oturumu, 29 Eylül 2026.
"Çin Çalışmaları Dünya Diyaloğu: Arap Ülkeleri Oturumu" salı günü Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlendi. Etkinlikte Çin ve Arap ülkelerinden yaklaşık 140 yetkili, uzman, akademisyen ve çeşitli sektörlerin temsilcileri bir araya geldi. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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